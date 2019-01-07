Попытка переворота совершена в Габоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие республиканской гвардии Габона, захватившие государственную радиостанцию, задержаны. Власти утверждают, что контролируют ситуацию, передает euronews.com.

Мятежники призывали сограждан присоединиться к восстанию против президента Али бен Бонго Ондимбы, который с октября находится в Марокко на лечении. Впервые с того времени жители Габона увидели главу государства на телеэкране 31 декабря. Али Бонго записал новогоднее обращение из Марокко.



Восставшие военные назвали поведение президента «позорным» и заявили, что армия «решила встать на сторону своего народа, чтобы спасти страну от хаоса».



Али Бонго стоит во главе Габона с 2009 года, сменив на этом посту отца Омара Бонго, правившего 42 года до самой смерти.