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Попытка переворота совершена в Габоне

7 Января 2019 20:10 112
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Попытка переворота совершена в Габоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие республиканской гвардии Габона, захватившие государственную радиостанцию, задержаны. Власти утверждают, что контролируют ситуацию, передает euronews.com.

Мятежники призывали сограждан присоединиться к восстанию против президента Али бен Бонго Ондимбы, который с октября находится в Марокко на лечении. Впервые с того времени жители Габона увидели главу государства на телеэкране 31 декабря. Али Бонго записал новогоднее обращение из Марокко. 

Восставшие военные назвали поведение президента «позорным» и заявили, что армия «решила встать на сторону своего народа, чтобы спасти страну от хаоса».

Али Бонго стоит во главе Габона с 2009 года, сменив на этом посту отца Омара Бонго, правившего 42 года до самой смерти.

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Ключевые слова: Африка,
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