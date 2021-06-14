Популярный среди туристов историко-культурный комплекс Акыртас планируют обеспечить водой из родников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Множество исторических памятников, достойных внимания туристов, находится на территории жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев посетил туристические объекты, расположенные на территории Жамбылского и Шуского районов.

Жамбылская область располагает уникальными памятниками древности, и один из них – городище Акыртас в Жамбылском районе.

Напомним, Акыртас является одним из самых загадочных и посещаемых туристических объектов Жамбылской области. «Открытые» лет 40 тому назад для «широкого пользования» развалины Акыртаса притягивают своей энергетикой «сенсов» и просто туристов. По мнению ученых, местность Акыртас представляет собою зону тектонического разлома с огромными подземными пустотами, которые могут создавать природную аномалию. Археологи утверждают, что Акыртас – это огромный комплекс с жилыми постройками, складскими помещениями и древним водопроводом. Пятиметровая толщина наружных каменных стен, предположительная их высота 12-15 метров, а также четырехметровый фундамент, свидетельствуют о том, что комплекс мог служить обороной от врагов. Аналогичные сооружения сейчас можно увидеть только в трех местах - в Алеппо, Дамаске и Самарии.

Туристический объект взят под охрану государства, местные власти многое сделали для того, чтобы он стал более доступным для посетителей. К городищу от основной автомагистрали проложена асфальтированная дорога, объект освещен, решаются другие вопросы инфраструктура.

Директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев и его заместитель Анна Крокошева рассказали акиму области Бердибеку Сапарбаеву об истории древнего комплекса, обозначив некоторые проблемы по улучшению туристической привлекательности этого значимого объекта.

Как выяснилось, до сих пор самый популярный в жамбылском регионе среди туристов историко-культурный комплекс Акыртас не обеспечен водоснабжением, поскольку находится вдали от водных источников. По словам Нурлана Быкыбаева, проблему можно решить за счет использования находящихся поблизости горных родников. Проект уже разработан, дело лишь за финансированием.

Бердибек Сапарбаев высказался за поддержку данного проекта после его всестороннего рассмотрения и детального уточнения.

Затем аким области направился к древнему городищу Актобе (Баласагун) в Шуском районе. Работы по изучению этого объекта ведутся уже не первый год. Но в связи с коронавирусом временно приостановлены. Представители сферы культуры заверили, что археологические раскопки непременно будут продолжены. Одной из серьезных проблем этого городища является отсутствие хорошей дороги.

Отметим, на территории Жамбылской области находятся тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас. Главным приоритетом развития туризма в регионе сегодня является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути. На исходе минувшего года в Таразе открылся этнокультурный комплекс «Шахристан». А на территории древнего исторического памятника Тектурмас создан этно-исторический комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого было приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.