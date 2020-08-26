Популярный американский комикс-роман перевели на казахский язык

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Один из самых известных комиксов-романов для детей, переведенных более чем на 70 языков, вышел в свет на казахском, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга, написанная американским писателем, художником Жефф Кинни «Wimpy Kid», на казахском языке вышла под названием «Тентек балақайдың күнделігі». Книгу выпустила казахстанское издательство «Steppe & WORLD Publishing».

По словам представителей издательства, книгу можно прочитать на казахском и английском языках, то есть в одном издании двуязычный вариант.

«Сейчас дети стали зависимыми от интернета. Многим родителям сложно объяснить своему ребенку пользу чтения. Комикс-роман на казахском языке станет хорошим помощником в этом. Детям понравится книга, а также поможет улучшит английский язык», - отметила руководитель издательства Райса Кадир.

Раиса Кадир сообщила, что встречалась в 2019 году с Джеффом Кинни и автор намерен посетить Казахстан.

«Надеюсь, что после выхода в свет еще нескольких глав книги мы пригласим автора в Казахстан и устроим для читателей особенный вечер», - сказал глава издательства.

На казахский язык книгу перевела Наркез Берикказы. Редактором выступила Назгуль Кожабек.

«Главный герой книги - простой ученик Грег Хеффли. Он записывает в дневник разнообразные интересные события, происходящие с ним. Каждый ребенок, читающий Грега, узнает себя, учится на своих ошибках. В книге писана эволюция общения с родителями, учителями, одноклассниками», - отметила Райса Кадир.

Издательство «Steppe & WORLD Publishing» перевело и опубликовало такие детские книги как «Поэт Кролик и Груффало» Джулии Дональдсон, «Волчья звезда» Эрика Карла, «Мама Эллен Делфордж» и «Дневник Анны Франк». В 2020 году издательство представило книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и потайная комната». Остальные пять книг из серии о Гарри Поттере в настоящее время переводятся.