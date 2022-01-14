Популярным стало видео игры павлодарского полицейского на пианино в каске и бронежилете

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский полицейский в каске и бронежилете играет Моцарта на пианино, видео в соцсетях стало популярным. Майор Садвокасов из Щербактинского района просто хотел поднять настроение коллегам-полицейским, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Видео понравилось уже более, чем 73 тысячам пользователей. В комментариях люди признаются, что при просмотре этих кадров на глазах наворачиваются слёзы, подчеркивают, что между непростыми дежурствами смелые, отважные и мужественные правоохранители, умеют быть мягкими и вот так трогательно проявлять свой талант», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Речь идёт об опубликованном в инстаграм-аккаунте «tipavlo» сентиментальном видео, на котором в редкие минуты отдыха, при полном обмундировании: в бронежилете и в каске снят оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области майор Ренат Садвокасов, который исполняет композицию В. Моцарта «Симфония №6. Музыка ангелов» на пианино. Многих в комментариях под этим постом умиляет, что молодой полицейский таким образом выражает своё душевное состояние.

«Талант ничем не замаскируешь. Любовь к музыке спасает от всякого рода расстройств», «Солдат. Земляк», – такие тёплые слова оставляют под публикацией.

Майор Садвокасов, по данным ДП области, продолжает полицейскую династию с 2012 года. Его отец также служил в полиции.

А в момент, который снят на видео, он хотел поднять настроение коллегам-полицейским.



