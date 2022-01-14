+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Популярным стало видео игры павлодарского полицейского на пианино в каске и бронежилете

14 Января 2022 02:07
Поделиться:
Популярным стало видео игры павлодарского полицейского на пианино в каске и бронежилете

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский полицейский в каске и бронежилете играет Моцарта на пианино, видео в соцсетях стало популярным. Майор Садвокасов из Щербактинского района просто хотел поднять настроение коллегам-полицейским, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сообщать о похищенном оружии и боеприпасах призвали жамбылцев
Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области 680 административных протоколов составлено за нарушение режима ЧП в Карагандинской области Ветеран ОВД дал оценку действиям правоохранительных органов в ходе трагических событий в РК

«Видео понравилось уже более, чем 73 тысячам пользователей. В комментариях люди признаются, что при просмотре этих кадров на глазах наворачиваются слёзы, подчеркивают, что между непростыми дежурствами смелые, отважные и мужественные правоохранители, умеют быть мягкими и вот так трогательно проявлять свой талант», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Речь идёт об опубликованном в инстаграм-аккаунте «tipavlo» сентиментальном видео, на котором в редкие минуты отдыха, при полном обмундировании: в бронежилете и в каске снят оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области майор Ренат Садвокасов, который исполняет композицию В. Моцарта «Симфония №6. Музыка ангелов» на пианино. Многих в комментариях под этим постом умиляет, что молодой полицейский таким образом выражает своё душевное состояние.
«Талант ничем не замаскируешь. Любовь к музыке спасает от всякого рода расстройств», «Солдат. Земляк», – такие тёплые слова оставляют под публикацией.

Майор Садвокасов, по данным ДП области, продолжает полицейскую династию с 2012 года. Его отец также служил в полиции.
А в момент, который снят на видео, он хотел поднять настроение коллегам-полицейским.




Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Сообщать о похищенном оружии и боеприпасах призвали жамбылцев
Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
680 административных протоколов составлено за нарушение режима ЧП в Карагандинской области
Ветеран ОВД дал оценку действиям правоохранительных органов в ходе трагических событий в РК
Популярное
1 Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
2 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
3 Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
4 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
5 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
6 Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы
Читайте также
Открыт счет фонда «Күшіміз бірлікте» для пострадавшего малого бизнеса
В Туркестанской области ветераны посетили блокпост
Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив