Популярность «Nur Otan» среди граждан вполне объяснима - Ислам Кураев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Ислам Кураев прокомментировал рейтинг казахстанских политических партий, опубликованный сегодня Исследовательским институтом «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение»), передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Институт общественного мнения опубликовал интересные данные в преддверии выборов депутатов маслихатов и мажилиса. Согласно опроса 72,1% населения поддерживают партию «Nur Otan». Рейтинги других партий – Ак жол – 5,1%; КНПК (Халық партиясы) – 2,9 %; Ауыл – 2,7%; ОСДП – 2,3%; Бiрлiк (Адал) – 1,9%. Затруднились с выбором 13,0% респондентов.

Отсюда вытекает следующий факт, что популярность «Nur Otan» среди граждан вполне объяснима. Данный факт обусловлен во многом благодаря активной кампании партии летом и осенью. «Nur Otan» провел мощную информационно-разъяснительную кампанию по проведению внутрипартийных выборов. В праймериз приняло участие более 10 тысяч кандидатов. Они проводили агитацию и дебатировали с соперниками на выборах. Их деятельность широкого освещалась в партийных СМИ, социальных сетях и прессе. В то же время другие партии ещё находились в летаргическом сне и лишь недавно появились в информационном поле.

В то же время кандидаты от «Nur Otan» выдвигали актуальные и интересные предложения относительно улучшения жизни и развития населенных пунктов и регионов.

Партии удалось насытить информационное пространство страны, и не только Казахстана, новостями и комментариями экспертов вокруг темы праймериз.

Поэтому это новое слово «праймериз» прочно вошло в лексикон не только партийцев, но и их членов семей, друзей и знакомых, и интересующихся политикой казахстанцев.

На первом этапе праймериз партийцы собрали более 20 тысяч наказов от избирателей, что свидетельствует о доверии к партии со стороны населения в качестве действенного и эффективного инструмента решения проблем казахстанцев.

В ходе праймериз в партию вступили почти 41 тысяча активных граждан. В основной массе это сильные, решительные и известные люди из регионов, имеющие за плечами опыт общественной работы, за которыми могут пойти избиратели», - написал Ислам Кураев в своем Facebook.