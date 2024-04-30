Популярный ж/д маршрут удлинили в Казахстане

АО «Пассажирские перевозки» из-за повышенного спроса приняло решение с 10 июня расширить маршрут следования скорого поезда Тальго №81/82 «Астана-Костанай» до станции Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Маршрут следования поезда №81/82 включает остановки на основных станциях, таких как Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе.



Поезд будет курсировать периодичностью через день, отправлением с Астаны по четным датам, из Актобе по нечетным датам.



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