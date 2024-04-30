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    16:45, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Популярный ж/д маршрут удлинили в Казахстане

    Тальго
    Фото: Министерство транспорта РК

    АО «Пассажирские перевозки» из-за повышенного спроса приняло решение с 10 июня расширить маршрут следования скорого поезда Тальго №81/82 «Астана-Костанай» до станции Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    Маршрут следования поезда №81/82 включает остановки на основных станциях, таких как Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе. 

    Поезд будет курсировать периодичностью через день, отправлением с Астаны по четным датам, из Актобе по нечетным датам.

    Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433».

    Теги:
    Туризм Министерство транспорта РК Транспорт КТЖ Железная дорога
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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