Популярный в Астане маршрут №12 поменяет схему движения

В Астане с 8 июня меняется схема автобусного маршрута № 12. Теперь он не будет курсировать по проспекту Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

По информации СТS, изменение осуществляется путем выпрямления схемы маршрута прямо по проспекту Мангилик ел.

- Это изменение способствует обеспечению проспекта Мангилик ел прямым маршрутом, осуществлению проезда без пересадки из района Сарыарка до проспекта Мангилик ел, сокращению времени ожидания маршрута на 5 минут, сокращению протяженности пути на 6,6 км, сокращению времени в пути на 20 минут, - объяснили в транспортной компании.