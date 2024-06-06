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    09:44, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Популярный в Астане маршрут №12 поменяет схему движения

    Популярный в Астане маршрут №12 поменяет схему движения
    Фото: акимат Астаны

    В Астане с 8 июня меняется схема автобусного маршрута № 12. Теперь он не будет курсировать по проспекту Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По информации СТS, изменение осуществляется путем выпрямления схемы маршрута прямо по проспекту Мангилик ел.

    - Это изменение способствует обеспечению проспекта Мангилик ел прямым маршрутом, осуществлению проезда без пересадки из района Сарыарка до проспекта Мангилик ел, сокращению времени ожидания маршрута на 5 минут, сокращению протяженности пути на 6,6 км, сокращению времени в пути на 20 минут, - объяснили в транспортной компании.

    Популярный в Астане маршрут №12 поменяет схему движения
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Регионы Транспорт Автобус Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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