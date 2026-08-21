Популярный маршрут поезда из Астаны в Аркалык продлили до конца года

Пассажирский поезд № 225/226 сообщением «Нурлы жол — Аркалык», который первоначально запустили в тестовом режиме до конца августа, продолжит курсировать до конца 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

— Рассмотрев обращения граждан и учитывая фактический спрос, принято решение продлить его курсирование до конца текущего года. Особенностью рейса стал запуск спутникового интернета на базе технологии Starlink. Кроме того, удобное расписание позволяет пассажирам комфортно планировать поездки между регионами, — отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

Поезд будет курсировать через день. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Нурлы жол, Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская, Аркалык и других.

Фото: АО "Национальные перевозки"

Для перевозки пассажиров используются вагоны RWS Wagon 2024 года постройки. Состав включает три купейных и три плацкартных вагона и рассчитан более чем на 250 пассажиров в одном направлении.

Фото: АО "Национальные перевозки"

Купе оборудованы спальными местами, индивидуальными светодиодными светильниками, USB-портами и сетевыми розетками. Срок службы вагонов составляет до 40 лет.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 44 факта повреждения стекол поездов. Оказалось, что подростки кидают камни в поезда.