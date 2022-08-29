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Популярная боксерша из Казахстана объявила дату и место титульного боя

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Августа 2022, 10:04
Популярная боксерша из Казахстана объявила дату и место титульного боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярная боксерша Ангелина Лукас сообщила информацию о своем следующем бое на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Дорогие друзья, буду рада увидеть вас на своём титульном поединке! Счастлива, что бой состоится в Алматы. В родном Казахстане. Вы, мои болельщики, сможете прийти и поддержать меня! Это большой поединок в моей карьере. Мы долго к этому шли.

Спасибо всем, кто по-настоящему верит в меня. Я усердно тренируюсь и не подведу вас. Бокс — моя жизнь. Разделим вместе с вами этот вечер, мои Казахстанцы. 2 Октября увидимся», — написала Лукас на своей странице в Instagram.

Отметим, что Лукас имеет один бой в профи: в декабре прошлого года в Нур-Султнае Ангелина одержала победу над украинской боксершей Светланой Василевской единогласным решением судей.


Фото:instagram.com/angelina_lukas1997

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