Популяризировать людей, создающих имидж страны – Махметгали Сарыбеков о статье «Абай и Казахстан в XXI веке»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На чем зиждется единство народа, каким образом он создает свои культурные и ментальные ценности, как строится имидж страны – своими размышлениями об этом, вызванными статьей «Абай и Казахстан в XXI веке», в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поделился ректор Таразского государственного университета имени М.-Х.Дулати, заслуженный деятель РК Махметгали Сарыбеков.

- Махметгали Нургалиевич, опубликованная сегодня статья Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке» посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля Абая, которое мы будем отмечать в этом году. Изложенные в статье мысли Президента РК Касым-Жомарта Токаева о значении личности Абая, о значении его наследия для нас, современников, вызвали широкий отклик казахстанской общественности. Что вы можете сказать по этому поводу?

- В статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» творческое наследие великого просветителя рассматривается в контексте развития и вызовов мировой духовности. В работе красной нитью проходит мысль о том, что у каждого народа есть знаменитые люди, которые представляют всему миру его культуру, мировоззрение и философию. Благодаря им появляются шедевры национального искусства, происходят открытия в науке и технике. Имена великих — визитная карточка народа и земли, взрастившей их. Так, Касым-Жомарт Токаев в своей статье подчеркивает, что имена Лао-цзы и Конфуция ассоциируются с Китаем, Достоевского и Толстого - с Россией, Вольтера и Руссо - с Францией. По мнению Президента, мы должны стремиться к тому, чтобы упоминание имени Абая во всем мире рождало ассоциации с Казахстаном. Ведь известные люди любой страны - это отдельная страница истории и культуры. Их биографии и достижения - это то, что должен знать каждый гражданин, который любит свою Отчизну и гордится своей культурой.

- Наверное, недостаточно только ограничиваться знанием, нужно, чтобы и другие люди, другие народы знали о достижениях нашей страны…

- Весьма важно популяризировать людей, создающих имидж страны. А это выдающиеся личности Казахстана. По их свершениям судят о Казахстане, об его истории, культурных и ментальных ценностях. Национальная гордость - залог свободы, самобытности народа и государства. Она формируется из знаний о своем народе и лучших его представителях. Поэтому статья Президента Касым-Жомарта Токаева призывает нас, казахстанцев, узнавать как можно больше о знаменитых людях Казахстана, одним из которых является Абай. Мы должны помочь нашей молодежи прикоснуться к легенде — к биографии и достижениям Абая.

В этой связи, как показал Глава государства, в республике проводится масштабная работа по популяризации наследия великого Абая не только в нашей стране, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. В рамках празднования 175-летнего юбилея казахского гуманиста планируется проведение более пятисот мероприятий международного, республиканского и регионального уровней, намечается перевод произведений писателя на десять языков мира, осуществляется съемка документальных фильмов и телесериала «Абай» и многое другое.

В рамках духовного возрождения народа изучение наследия Абая становится, по мысли Президента страны, вопросом государственного значения в деле укрепления национального самосознания и его адаптации к современным требованиям. В своей статье Касым-Жомарт Токаев упомянул о литературном челлендже - об эстафете, которую подхватили не только в Казахстане, но и за рубежом. Показательно, что к поэтической эстафете, начатой Ляйлим Шамшырак, подключились сам Президент, певец Димаш Кудайберген, композитор Игорь Крутой, бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов и многие другие. Касым-Жомарт Токаев называет Абая Кунанбаева личностью мировой культуры. И подобное отношение к личности великого просветителя имеет под собой твердые основания.

Президент подробно останавливается на концепции Абая «Толық адам». Впервые в истории казахской философии Абай изложил концептуальное видение модели, сущности зрелой личности («Толық адам»). По мнению Абая, зрелой личностью человека делают три качества: разум, сердце, воля. Свою мысль Абай дополняет в 27-м слове из «Слов назидания», говоря о присутствии Великого бессмертного разума. В стихотворении «Когда баран войдет в ручей, вода жирней не станет» Абай называет место вечного обитания души и разума — «ла макан», что означает место без адреса, вне осязаемого нами пространства и времени.

- Известно, что личность Абая многогранна, а литературное, научное наследие, которое оставил великий просветитель, затрагивает различные сферы науки и культуры…

- Действительно, в своей статье наш Президент подчеркивает многогранность таланта легендарной личности – хакима Абая, называя его сторонником интересов государственных дел. Главным принципом общественных идей Абая, как отмечает Касым-Жомарт Токаев, является принцип единства народа. Концепция Президента о Казахстане как государстве, слышащем голос народа, в своих истоках, по мнению Главы государства, восходит к идеям Абая. Взгляды Президента по вопросам укрепления нашей государственности, процветания как суверенного государства созвучны с идеями Абая Кунанбаева, имеющими важное значение для процветания Казахстана в ХХI веке. Принципы поэта, изложенные в творениях художника, соответствуют принципам цивилизованного государства.

У Абая Кунанбаева нет специальных философских трудов, и его размышления наиболее полно представлены в книге наставлений «Гаклия» («Слова назидания»), цитаты из которых щедро использовал в качестве примеров Касым-Жомарт Токаев. В словах-назиданиях Абай последовательно излагает свое видение истории казахов, вопросов нравственности, права и морали. Гуманист Абай очень высоко оценивал возможности и значение человека. Он ратовал за то, чтобы люди приобретали новые знания, знакомились с новыми языками, художественными произведениями. От их культурного развития, считал мыслитель, напрямую зависит развитие мира. Чем больше узнает человек о мире, тем светлее становится его душа и мысли. Высоконравственные люди — основа счастливого общества.

- Махметгали Нургалиевич, вам как человеку всю жизнь работающему в сфере образования, наверное, особо близки высказывания Абая о роли и значимости образования? Как ваши студенты приобщаются к наследию великого просветителя?

- Как известно, великий Абай особенную роль в духовном развитии человека отводил не религии, а именно образованию. Он считал, что чем больше человек познает мир и самого себя, тем больше он стремится изменить существующие порядки, сделать совершенным всё, что его окружает, построить счастливое общество, в котором царят мораль и благонравие. В «Двадцать пятом слове» мы читаем прямой и горячий призыв Абая-педагога к родителям: «Не торопись женить и выделить сына в отдельную семью, а обучи его сперва в школе. Пожертвуй всем своим имуществом, если это требуется для учебы. Ничего нельзя жалеть ради того, чтобы из сына вышел человек. Не будет успокоения тебе, если сын останется невеждой, не будет от него блага народу».

Мысли Абая об образовании, как отмечает Касым-Жомарт Токаев, не теряют актуальности в современную эпоху. Для писателя наука, просвещение, образование, обучение являются универсальными средствами для разрешения всех проблем человечества. Будто к сегодняшней молодежи обращены слова мудрого Абая: «Не для обогащения или приобретения других вещей, не ради дела, которое принесет тебе выгоду или положение в обществе, стремись к науке. Если ты страстно увлечен ею, то богатством для тебя явится каждое твое открытие, устремление самого незначительного пробела в твоих знаниях. Что может быть ценнее такого приобретения? И бывает ли на свете наслаждение выше того, которое ты испытал при этом? У тебя родилась любовь к науке, а она, как и всякая любовь ненасытна, - значит, ты идешь на новый труд и поиски».

Хочу отметить, что Таразский государственный университет имени М.-Х.Дулати, понимая значимость идей казахского просветителя Абая, вносит свой вклад в дело популяризации наследия великого гуманиста Великой степи и проводит разнообразные мероприятия, посвященные ознакомлению с философскими, общественными взглядами, литературным наследием Абая. Кроме того, в нашем вузе в учебный процесс внедрена дисциплина по выбору «Абайтану» для студентов всех образовательных программ.

Обладая глубокими знаниями и большим сердцем, казахский поэт стремился к совершенству мира и человека. Он указывал путь - образование, мораль, духовный рост, и задача нашего вуза состоит в том, чтобы донести эту мысль Абая до каждого студента.

- Спасибо за беседу и творческих вам успехов!



