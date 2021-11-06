Популяризировать деятельность ССТГ предложил азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоится 12 ноября в Стамбуле, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде поделился мнением относительно деятельности организации и перспективах развития в глобальной системе политики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

- Интеграция тюркоязычных государств, имеющая общие корни и исторические, культурные, национальные ценности, приобретает все большее значение и актуализирует необходимость активного развития сотрудничества между странами. Как Вы оцениваете сегодняшний потенциал взаимодействия и перспективы дальнейшего развития Тюркского Совета?

- Потенциал взаимодействия между странами Тюркского совета очень высокий. Конечно, их реализация требует согласованных действий между всеми странами организаций. Поэтому сегодня стоит задача по совершенствованию механизмов реализации тех задач, которые были поставлены перед организацией в ходе предыдущих саммитов ССТГ. Если опираться на эти задачи, то следует выделить перспективные направления как взаимодействие в сфере гуманитарного сотрудничества, туризма, средств массовой информации, образования.

Конечно, важно стимулировать экономическое взаимодействие между странами, в частности, создания инвестиционного банка или инвестиционного фонда стран Тюркского совета. Вот все эти направления сегодня выдвигаются в качестве приоритета. Естественно, в основе должна быть реализация крупных транспортных проектов, связывающих между собой страны-члены и развитие политического диалога.

- В современных условиях, на фоне пандемии коронавируса COVID-19, нарастающего финансового кризиса, неоднозначной внутриполитической ситуации и социально-экономических проблем в большинстве стран мира не исключено, что Тюркский совет может сталкиваться различными преградами на пути своей дальнейшей интеграции и развития. Имеются ли какие-либо внутренние или внешние факторы, препятствующие благоприятным условиям развития ССТГ?

- Если говорить о внешних или внутренних факторах, препятствующих развитию Тюркского Совета то, они не столь значительны, чтобы торпедировать реализацию намеченных целей. В тоже время, если говорить о внутренних факторах, можно отметить наличие таких барьеров, которые разнятся в таможенных процедурах, подходах по формированию потребительских каких-то предпочтений. В частности, определенные препятствие могут возникнуть в том, что каждый из этих стран состоят в различных интеграционных объединениях. К примеру, Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕАЭС, где действуют свои правила. В то время как Азербайджан, Турция и Узбекистан не привязаны к каким-либо экономическим организациям, поэтому они определяют больше собственные правила сами. И здесь речь идет о правилах, конечно, таможенных процедур, общих правил, связанных с квотированием грузов, тех или иных видов продукции. Вот такие специфические моменты и разница в подходах в определенной степени может выступать ну если не в качестве препятствий, но определенным барьером, который можно преодолеть.

Что касается внешних факторов, то они - крайне минимальны. Можно говорить о том, что определенным сдерживающим фактором может выступать предвзятое или подозрительное отношение к этому союзу со стороны внешних участников. Ну, это тоже не выступает в качестве сдерживающего фактора для развития. Скорее всего, это является не очень желательным фоном развития сотрудничества между странами-членами.

- Казахстан, как государство-член Тюркского совета неоднократно выступал за идею модернизации тюркской цивилизации, в том числе развитие торговли, сферы инвестиций и укрепление культурно-гуманитарных отношений между странами-членами. Как Вы оцениваете инициативы Казахстана в рамках ССТГ?

- Казахстан всегда проявлял особые инициативы и заинтересованность в развитии формата ССТГ. В частности, заслуживают внимание и уважение инициативы лидера, почетного председателя Тюркского Совета Нурсултана Абишевича Назарбаева, связанное с преобразованием Совета в «организацию тюркских государств». Хочу отметить не тюркоговорящих, а тюркских государств. Это очень важно и далеко идущая инициатива, которая позволяет формировать настоящий союз тюркоговорящих государств со всеми отсюда вытекающими политическими и экономическими последствиями. В данном случае, инициатива, направлено на формирование общей платформы, и не только экономического, но и политического взаимодействия стран.

Немаловажно также отметить, что до этого Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о создании общей информационной платформы для ССТГ. Это тоже важная инициатива, которая сегодня реализовывается. Хочется надеется, что самое ближайшее время мы можем, быть очевидцами того, когда все эти инициативы будут воплощены в реальность в полной мере.

- Сегодня утвердившийся формат сотрудничества тюркоязычных государств рассматривается как стратегическая концепция на межгосударственном уровне, который систематизируется и усовершенствуется комплексными программами Тюркского совета на постоянной основе. По Вашему мнению, что необходимо предпринять для повышения деятельности Тюркского Совета в будущем?

- Для повышения эффективности деятельности Тюркского совета необходимо, конечно, более тесно работать между различными профильными структурами. Необходимо разработать более или совершенствовать механизмы реализации решений, которые были в свое время приняты. И, конечно, важно отметить, что для эффективной деятельности организации нужно всяческим образом популяризировать ее деятельность среди народов государств-членов, чтобы люди и общества знали, в каком направлении развивается сотрудничество, какие приоритеты сегодня выдвигаются, как решаются задачи. Это необходимо обеспечить тесную коммуникацию между секретариатом и обществом. Для реализации этих целей надо задействовать все площадки, в том числе и экспертные. Поэтому я считаю, что повышение деятельности Тюркского Совета и ее эффективность зависит от высокой степени слаженности работы между различными странами и, конечно же, хорошей, правильно выстроенной и отвечающей интересам всех участников этой организации.

Объединительный процесс Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) получил свое начало в 1992 году и окончательно оформился подписанием 3 октября 2009 года между Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном Нахчыванского соглашения о создании Тюркского Совета и деятельности его в рамках Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств, как международной платформы для диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

С 2018 года статус наблюдателя в ССТГ имеет Венгрия, в 2019 году в качестве постоянного члена в него вступил Узбекистан. В различных мероприятиях организации, в том числе в саммитах Тюркского совета, участвует также Туркменистан.