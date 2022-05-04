4 Мая 2022 13:30

Популяция сайгаков растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане идет работа по мониторингу и определению численности сайгаков. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно популяция сайгаков растет. Если говорить по уральской популяции, то она выросла на более 500 тыс. особей. Как раз сегодня идут работы по мониторингу и определению численности поголовья. Работу завершим в ближайшие дни и к 10 мая уже будем знать численность сайгаков», - сообщил Сериккали Брекешев журналистам в ходе брифинга после заседания Правительства.

«По приблизительным предположениям, численность только уральской популяции может увеличиться до 1 млн особей. Эти данные уже после 10 мая обнародуем», - сказал глава Минэкологии.

Ранее сообщалось о проведении акций в защиту сайгаков в ряде регионов. В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства с 15 апреля в Акмолинской и Мангистауской областях проходила широкомасштабная республиканская акция «Сайгак».