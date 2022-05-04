Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Популяция сайгаков растет в Казахстане
4 Мая 2022 13:30

Популяция сайгаков растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане идет работа по мониторингу и определению численности сайгаков. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно популяция сайгаков растет. Если говорить по уральской популяции, то она выросла на более 500 тыс. особей. Как раз сегодня идут работы по мониторингу и определению численности поголовья. Работу завершим в ближайшие дни и к 10 мая уже будем знать численность сайгаков», - сообщил Сериккали Брекешев журналистам в ходе брифинга после заседания Правительства.

«По приблизительным предположениям, численность только уральской популяции может увеличиться до 1 млн особей. Эти данные уже после 10 мая обнародуем», - сказал глава Минэкологии.

Ранее сообщалось о проведении акций в защиту сайгаков в ряде регионов. В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства с 15 апреля в Акмолинской и Мангистауской областях проходила широкомасштабная республиканская акция «Сайгак».

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Автоматизировать выдачу лицензий на недропользование планируют в Казахстане
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Потери из-за аварии на КТК могут составить не больше 350 тыс. тонн - Минэнерго
Около тонны мертвой рыбы собрано в Атырауской области
Найден способ удешевить интернет в селах Казахстана
Зарплаты в компаниях Самрук-Казына доходят до 1,5 млн тенге
Заключены соглашения с несколькими банками по льготному автокредитованию
Больше территорий Казахстана станут доступными для недропользования
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области
Цены на овощи снизятся в Алматы
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
Архив