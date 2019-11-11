Попрошаек среди несовершеннолетних выявляют акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за приставание в общественных местах с начала года привлечены к административной ответственности 599 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как проинформировали в ведомстве, в Акмолинской области с 9 ноября 2019 года стартовало ОПМ «Попрошайка», рейдовые отработки по которому продолжатся до 16 ноября.

«Мероприятия направлены на пресечение фактов безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. Силами участковых инспекторов, ювенальной, патрульной и миграционной полиции совместно с представителями органов образования и социальной защиты организовывается комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов попрошайничества несовершеннолетними. В целом с начала 2019 года в Акмолинской области совершено 599 административных правонарушений по статье 499 КРКобАП «Приставание в общественных местах», из них в областном центре зарегистрировано 186 правонарушений», - рассказали в ведомстве.

Акмолинскими стражами порядка также принимаются меры по привлечению к административной ответственности родителей и законных представителей за допущение попрошайничества их детьми, за вовлечение в совершение правонарушений, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних. Материалы в отношении родителей, нарушающих права детей, направляются на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при местных исполнительных органах.

«Приставание в общественных местах как административное правонарушение предусмотрено статьей 449 КРКобАП, которая состоит из трех частей, каждая влечёт административную ответственность. Ее первая часть гласит, что за назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретение вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг - влечёт предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП», - добавилди в полиции.