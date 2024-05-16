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    22:48, 15 Май 2024 | GMT +6

    Поправки в техрегламент и требования к отдельным видам товаров приняли на заседании Совета ЕЭК

    Поправки в техрегламент и требования к отдельным видам товаров приняли на заседании Совета ЕЭК
    Фото: Правительство РК

    На очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии 14 мая 2024 года в режиме онлайн был принят ряд поправок в технические регламенты и документы, устанавливающие обязательные требования к отдельным видам товаров. Казахстанскую сторону возглавил вице-премьер Серик Жумангарин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Согласно принятому решению, такие виды средств и изделий для гигиены полости рта, как фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, зубные щетки и нити, теперь будут проходить оценку соответствия единым санитарным требованиям путем государственной регистрации. Это позволит минимизировать обращение на рынках стран ЕАЭС средств и изделий для гигиены полости рта, не соответствующих установленным стандартам.

    Приняты без возражений изменения в техрегламент «О безопасности игрушек». Теперь на лейблах маркировки появятся новые определения, такие как «ароматизированная игрушка», «мягконабивная игрушка», «погремушка», «набор для развития вкусовых навыков», «настольные игры для развития обоняния», «вкусовые наборы» и другие.

    Одобрен пакет изменений в правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила применяются для предоставления тарифных преференций. Изменения будут способствовать упрощению процедуры подтверждения происхождения при таможенном оформлении товаров. В частности, на постоянной основе внедряется возможность использовать копию сертификата происхождения товара вместо оригинала, или в электронном виде. Конкретизированы требования к условиям транспортировки товаров, положения об электронных базах данных третьих стран для проверки сертификата происхождения и другие.

    Также на Совете ЕЭК поддержаны изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок. Основное изменение коснулось определения страны происхождения товаров для предоставления национального режима при участии в госзакупках. Благодаря новой редакции не будет иметь значения: предлагаются товары поставщиками из страны, где проводится закупка, или других государств-членов ЕАЭС.

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Торговля ЕАЭС Экономика
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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