Поправки в Земельный и Предпринимательский кодексы одобрил Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах.

Следует отметить, что законопроект поступил в Мажилис 7 декабря 2020 года и был одобрен в первом чтении 26 октября 2022 года.

Согласно правительственному варианту законопроекта, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами:

1) путем прямого предоставления в электронном формате; 2) путем проведения торгов.

Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.

При этом, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала «электронного правительства» через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.

В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.

При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-тепло-водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии, также предлагается обязать субъекты естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.

Кроме того, предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В этой связи и в целях приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта, предусмотрены внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О жилищных отношениях», «Об особом статусе города Алматы», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «О государственном имуществе», «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», «Об информатизации», «О естественных монополиях».

Все указанные поправки из 78 позиций сведены в сравнительную таблицу. Принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.