Поправки в законопроект по  досудебному урегулированию споров одобрили мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициированный депутатами парламента проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров» разработан с целю развития института медиации и оказания помощи гражданам при урегулировании споров», - сказала мажилисмен Снежана Имашева, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что основные положения проекта закона направлены на расширение сферы применения примирительных процедур, а также более активное вовлечение населения в возможность завершать споры примирением.

В частности, проектом закона предусмотрены поправки в кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», исключающий формальный подходы к процедурам в вопросах о расторжении брака в судебном порядке, а также поправки , предоставляющие возможность урегулировать споры, возникающие по алиментам с помощью медиатора.

«Второе, поправки в ГПК РК направленные на совершенствование процедур приема и возврата исковых заявлений в суд в случаях, когда между сторонами уже есть медиативное соглашение об одном и том же предмете и по одному и тому же основанию. А также недопущение рассмотрения бракоразводных дел в заочном порядке», -добавила Снежана Имашева.

Кроме того, изменения в профильный закон РК «О медиации» предлагает расширение применения медиации во всех уголовных делах, включая тяжкие и особо тяжкие дела.