Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис

Депутаты Мажилиса Парламента приняли проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе Министерство промышленности и строительства на законодательном уровне наделяется функцией утверждения инструкции по организации и обеспечению безопасности производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ.

Инструкция в первую очередь необходима для деятельности казахстанской специализированной организации «КазТехнология», занимающейся утилизацией боеприпасов с истекшим сроком годности.



- С целью упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники законопроектом предусматривается возможность наших силовых структур закупать комплектующие и запасные части незначительной стоимости в порядке государственных закупок. При этом все вопросы, связанные со средним или капитальным ремонтом, ремонтом, связанным с приобретением значительных узлов и агрегатов, таких, как двигатели, коробки передач и так далее, оставить все-таки за Министерством промышленности и строительства, поскольку это требует тщательной проработки, - пояснила депутат Айгуль Куспан.

Также законопроектом вносятся поправки в Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Согласно им, Министерству обороны присваиваются компетенции, как уполномоченного органа в сфере государственной авиации, по разработке и утверждению инструкции по организации летной работы в государственной авиации РК и инструкции по организации объективного контроля полетов государственной авиации РК.