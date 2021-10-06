Поправки в законодательство по вопросам визуальной информации одобрены Мажилисом во 2-ом чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации»», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил выступивший с докладом депутат Берик Абдыгалиулы, законопроект был одобрен в первом чтении 24 февраля 2021 года.

«Целью законопроекта является установление дополнительных требований по правильному изложению и аутентичности перевода текстов наружной рекламы и вывесок, другой визуальной информации на государственном языке. Сегодня тема государственного языка волнует всех. Среди них одна из часто поднимаемых нашими избирателями проблема – это неграмотное изложение текстов визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях даже отсутствие визуальной информации на казахском языке», – сказал Б.Абдыгалиулы.

По его словам, в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на: изложение традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке; изложение бланков и вывесок негосударственных организаций на государственном языке, и только при необходимости на русском или других языках. Также предусмотрено изложение надписей на дорожных знаках на государственном языке, размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости на русском или других языках. Также депутатами внесены аналогичные поправки в Кодекс о здоровье народа.

Мажилисмен сообщил, что некоторые предложения депутатов требуют доработки и пересмотра, поэтому принято решение, что по ним будет разработан отдельный законопроект.

В заключение, Б. Абдыгалиулы сообщил, что депутатами внесены также поправки, предусматривающие совершенствование законодательства в религиозной сфере. В частности, упрощены требования при регистрации региональных религиозных объединений, переводится на уведомительный порядок процедура информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, уточнены гражданские права верующих и не верующих, расширен круг лиц, привлекаемых к проведению религиоведческой экспертизы. В связи с включением в законопроект данных поправок предложено изменение заголовка документа на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности».