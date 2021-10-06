РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Поправки в законодательство по вопросам визуальной информации одобрены Мажилисом во 2-ом чтении

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации»», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил выступивший с докладом депутат Берик Абдыгалиулы, законопроект был одобрен в первом чтении 24 февраля 2021 года.

    «Целью законопроекта является установление дополнительных требований по правильному изложению и аутентичности перевода текстов наружной рекламы и вывесок, другой визуальной информации на государственном языке. Сегодня тема государственного языка волнует всех. Среди них одна из часто поднимаемых нашими избирателями проблема – это неграмотное изложение текстов визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях даже отсутствие визуальной информации на казахском языке», – сказал Б.Абдыгалиулы.

    По его словам, в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на: изложение традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке; изложение бланков и вывесок негосударственных организаций на государственном языке, и только при необходимости на русском или других языках. Также предусмотрено изложение надписей на дорожных знаках на государственном языке, размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости на русском или других языках. Также депутатами внесены аналогичные поправки в Кодекс о здоровье народа.

    Мажилисмен сообщил, что некоторые предложения депутатов требуют доработки и пересмотра, поэтому принято решение, что по ним будет разработан отдельный законопроект.

    В заключение, Б. Абдыгалиулы сообщил, что депутатами внесены также поправки, предусматривающие совершенствование законодательства в религиозной сфере. В частности, упрощены требования при регистрации региональных религиозных объединений, переводится на уведомительный порядок процедура информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, уточнены гражданские права верующих и не верующих, расширен круг лиц, привлекаемых к проведению религиоведческой экспертизы. В связи с включением в законопроект данных поправок предложено изменение заголовка документа на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности».

    Теги:
    Закон и право Парламент СМИ Общество Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!