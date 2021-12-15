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Поправки в законодательство по вопросам растительного мира намерены внести в Казахстане

15 Декабря 2021 12:51
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Поправки в законодательство по вопросам растительного мира намерены внести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр перечислил законопроекты, посредством которого планируется усовершенствовать законодательство в части вопросов касательно защиты зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» предусмотрена только разработка и утверждение типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. В законопроекте «О растительном мире», который внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента, планируется предусмотреть компетенции по разработке методических документов в сфере защиты озеленительных насаждений», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, в Мажилис Парламента внесен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира» (далее – законопроекты).

«Данными законопроектами предусмотрены поправки по регулированию общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. В рамках законопроекта «О растительном мире» предусмотрена отдельная глава по озеленительным насаждениям с включением норм по их охране и защите», - отметил зампремьера.

«Кроме того, в настоящее время уполномоченным государственным органом разработаны поправки в постановление Правительства от 31 мая 2007 года № 441 «Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан», где будет определена компетенция местных исполнительных органов в данном вопросе в соответствии с действующим законодательством», - добавил Р. Скляр.



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#Правительство РК   #Экология  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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