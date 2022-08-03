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Поправки в законодательство касательно цен на газ могут принять в Казахстане
3 Августа 2022 13:19

Поправки в законодательство касательно цен на газ могут принять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 6 млрд тонн товарного газа в год дополнительно будут добывать в Казахстане к 2030 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено проработать фискальные преференции для новых проектов по добыче газа. На сегодня подготовлен пакет законодательных изменений по внедрению механизма улучшенного модельного контракта на недропользование, в т.ч. для газовых проектов. Так, предусматриваются регуляторные и фискальные преференции в виде налоговых освобождений», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, ведется работа по разработке стимулирующей цены на газ для газовых проектов.

«Соответствующие поправки в законодательство будут приняты до конца текущего года. Данные меры позволят обеспечить разработку газовых месторождений с суммарными запасами газа в объеме порядка 93,6 млрд м3 и дополнительную добычу товарного газа к 2030 году в объеме 6,7 млрд м3 в год», - пообещал глава Минэнерго.


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