Поправки в закон по защите прав потребителей намерены внести в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Целостную систему защиты прав потребителей планируют наладить в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разработан второй пакет законодательных поправок в Закон «О защите прав потребителей» (далее – законопроект), направленный на построение целостности системы защиты прав потребителей и для улучшения качества жизни казахстанцев», - сказал Серик Жумангарин в ответ на запрос депутатов Мажилиса.

Глава Минторговли пояснил, что с учетом роста количества жалоб в стране из года в год, основные аспекты законопроекта сконцентрированы на следующих новшествах:

- введение института Омбудсмена, который будет служить голосом народа и напрямую доводить существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются права потребителей до первых лиц государства;

- распространение базовых принципов закона на все сферы услуг, оказываемые субъектами предпринимательства;

- гражданско-правовой ответственности бизнеса в виде штрафа налагаемого судом по гражданскому делу на субъекты бизнеса в пользу общественных институтов защиты прав потребителей, если бизнес отказался устранять нарушения в досудебном порядке;

- совершенствование алгоритма разрешения потребительских споров из многоступенчатой в двух ступенчатую, что восстановит на практике конституционное право гражданина на безусловную судебную защиту.

По данным ведомства, в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции и его территориальные департаменты поступило в 2020 году – 21 тысяча обращений, 2021 году – 25 тысяч, в 2022 году – 30 тысяч обращений. Чаще всего права потребителей нарушаются в сферах розничной торговли – 47,6%, бытовых услуг – 19% и электронной торговли – 9% (по удельному весу).

«В целях модернизации существующих лабораторий подведомственных государственных органов проведен анализ и утверждена соответствующая Дорожная карта. На сегодня казахстанские лаборатории покрывают основные потребности для выпуска продукции в рамках технических регламентов ЕАЭС. Аккредитовано 962 испытательных лаборатории, 105 из которых подведомственные государственным органам. Модернизация существующей лабораторной базы зависит от наличия современных стандартов, устанавливающих более высокий уровень точности к испытательному оборудованию и исключающих устаревшие методы», - пояснил Серик Жумангарин.

Отмечено, что за 2022 год утверждены перечни стандартов «О безопасности алкогольной продукции», «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки», а также проведена актуализация перечней стандартов к 12 технических регламентов ЕАЭС. Дальнейшая работа по модернизации подведомственных лабораторий на следующие 2023-2025 гг. будет продолжена в рамках национальных проектов, а также с учетом актуализации перечней стандартов к техническим регламентам ЕАЭС. В целом в Республике Казахстан функционирует 152 испытательных лаборатории по направлениям оценки соответствия по топливу – 33, по низковольтовому оборудованию (бытовой техники) – 38, по деталям транспортных колесных средств (автомобильные запчасти) – 5, по смазочным материалам (масло) – 37, по охлажденным материалам (антифризы) – 3, по кабельной продукции – 11, по углю – 25 (из которых на территории Северо-Казахстанской области – 1).