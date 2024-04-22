Поправки в закон о возобновляемой энергии принял Мажилис

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий», передает корреспондент агентства Kazinform.

Основными задачами законопроекта являются создание условий для поддержки развития маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии и достижение целевых индикаторов в рамках Концепции по переходу к «зеленой экономике».

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на: