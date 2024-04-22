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    17:38, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Поправки в закон о возобновляемой энергии принял Мажилис

    ВИЭ
    Фото: агентство Kazinform

    Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Основными задачами законопроекта являются создание условий для поддержки развития маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии и достижение целевых индикаторов в рамках Концепции по переходу к «зеленой экономике».

    В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на:

    • уточнение задач государственного регулирование в области электроэнергетики в части обеспечения реконструкции и модернизации электрических сетей, находящихся в коммунальной собственности путем кредитования региональных электросетевых компаний;
    • осуществление энергоснабжающими организациями приоритетного закупа электрической энергии у гидроэлектростанции суммарной мощностью не более десяти мегаватт, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2023 года;
    • расширение заключаемых инвестиционных соглашении на модернизацию, реконструкцию генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива предусматривающих инвестиции на объекты теплофикации (оборудование) и пуско-наладочные работы;
    • закрепление принципов государственного регулирования в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, в том числе энергетическая и экологическая безопасность и баланс интересов всех субъектов регулируемых правоотношений.
    Теги:
    Казахстан Закон и право Законопроекты Энергетика Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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