Поправки в закон о персональных данных планируют принять до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поправки в Закон «О персональных данных и их защите» планируют принять до конца 2021 года. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентом было дано поручение до конца текущего года принять необходимые изменения в законодательство о персональных данных и защите. С февраля мы работу начали. Мы тесно взаимодействовали с бизнес-сообществом, гражданским обществом, был разработан пакет поправок. Мы согласовали его с Канцелярией Премьер-Министра, Администрацией Президента. Сейчас мы находимся на этапе, чтобы получить согласие Премьер-Министра и внести в Мажилис эти поправки. Как поручил Президент, надеемся, до конца года они будут приняты», - сказал Руслан Абдикаликов в ходе конференции «Cyber and digital security - Безопасность интернета. Защита персональных данных», прошедшей в Нур-Султане.

Председатель Комитета отметил, что ведомство проводило встречи с представителями бизнес-сообществ, правозащитниками. А на портале «Открытые НПА» были опубликованы три версии поправок в закон.

Ранее председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов сообщил, что ведомство намерено создать консультативный совет по вопросам персональных данных и их защиты.