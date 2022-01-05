Поправки в Закон о международных договорах РК одобрены Мажилисом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства по международным договорам.

Проект направлен на приведение в соответствие с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий.

В частности, пересматриваются определения понятий «парафирование», «подписание», «полномочия», «заключение международного договора».

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на исключение нормы в части необходимости ратификации и проведения обязательной научных правовой и лингвистической экспертиз нератифицированных ранее международных договоров.

Кроме того, депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой.

Комитеты Мажилиса Парламента представили заключения по данному законопроекту.

С учетом изложенного, комитет по международным делам, обороне и безопасности вносит предложение об одобрении Мажилисом Парламента проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан».