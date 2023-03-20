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Поправки в выборное законодательство учитывали предыдущие рекомендации БДИПЧ – посольство США

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 21:57
Поправки в выборное законодательство учитывали предыдущие рекомендации БДИПЧ – посольство США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В посольстве США сообщили, что внесенные правительством поправки учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ и расширили выбор для избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает МИА «Казинформ».

В посольстве США подчеркнули, что высоко оценивают усилия независимых наблюдателей, которые обозревали парламентские выборы 19 марта, в том числе тех, кто работал под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Управления демократических институтов и прав человека.

«Мы приветствуем предварительные выводы ОБСЕ о том, что законодательные поправки, внесенные правительством, учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ и расширили выбор для избирателей.

Однако мониторинговые миссии ОБСЕ также отметили сохраняющуюся обеспокоенность прозрачностью подсчета голосов и подведения итогов, а также неоправданными административными препятствиями, широкими дискреционными полномочиями и отсутствием средств правовой защиты в процессе регистрации партии», - сказано в сообщении посольства США в РК.

В ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты вновь настоятельно призывают правительство Казахстана полностью выполнить все рекомендации ОБСЕ по выборам, и особенно те, которые касаются основных свобод мирных собраний, выражения мнений и средств массовой информации.

«Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами Мажилиса, поскольку они работают над выполнением своей важной роли избранных представителей народа Казахстана в реализации видения Президента Токаева о сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве», - резюмировали в посольстве.

Ранее миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ сделала заявление о предварительных результатах выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.


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