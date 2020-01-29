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Поправки в Устав Всемирного почтового союза облегчат обмен почтовыми отправлениями

29 Января 2020 12:01
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Поправки в Устав Всемирного почтового союза облегчат обмен почтовыми отправлениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан присоединился к Уставу Всемирного почтового союза полноправным членом в 1992 году. Основными задачами Всемирного почтового союза являются содействие развитию международного сотрудничества в этой области, а также оказание почтовых услуг и технической помощи развивающимся странам. Членство во Всемирном почтовом союзе подтверждается подписанием его основных документов, таких, как Устав, Конвенция, Регламент и дополнительных соглашений. Девятый протокол Устава Всемирного почтового союза, представленный на рассмотрение, был подготовлен на 26-м Конгрессе Всемирного почтового союза и подписан уполномоченным представителем Республики Казахстан в городе Стамбул 6 октября 2016 года. Этот Протокол предусматривает нормы в Устав Всемирного почтового союза, которые облегчают взаимный обмен почтовых отправлений, нормы, дополняющие положения Конвенции и Регламента, а также предусматривает изменения редакционного характера и исключает дублирующие нормы», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

Министр отметил, что принятие данного законопроекта позволит выполнять международные обязательства, и не будет иметь финансовых, правовых, экологических или социально-экономических последствий, создаст благоприятные условия для поддержания международного сотрудничества в области почтовых услуг.


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Ключевые слова: Мажилис, Другие государственные органы,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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