Поправки в сфере благотворительности и волонтерства отразятся на развитии гражданского сектора – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поправки в сфере благотворительности, волонтерской деятельности и грантов положительно отразятся на развитии гражданского сектора, так считает депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в Мажилисе Парламента состоялось первое чтение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций».

Проект закона презентовал вице-министр иформации и общественного развития Болат Тлепов.

В целом рассмотренный проект Закона разработан во исполнение поручений Главы государства, направленных на поддержку гражданского общества. Он состоит из трех блоков – это волонтерская деятельность, благотворительность и государственная поддержка НПО. Важно отметить, что внесенные поправки направлены не на регулирование указанных сфер, а именно на их стимулирование и развитие.

В частности, предусмотрены предоставление коммунального имущества (помещений) в доверительное управление волонтерским и благотворительным организациям, учет волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу, развитие корпоративного волонтерства, а также развитие механизмов господдержки НПО.

Новеллы данного Закона прокоментировала депутат Мажилиса Парламента, руководитель рабочей группы Вера Ким: «Полагаем, что эти изменения положительно отразятся на развитии гражданского сектора, использовании его потенциала для решения актуальных вопросов, поднимаемых нашими гражданами, а также на дальнейшем развитии волонтерского движения в стране».