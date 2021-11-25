Поправки в Налоговый кодекс утвердили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, где депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы приняли в двух чтениях раннее инициированный депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Основная цель Закона - поддержка граждан и бизнеса. Для этого в документом вводится ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица. Кроме того, уведомления налогоплательщиков-физлиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО «Правительство для граждан» станут обязательными.

«Принятый сегодня Закон направлен на реализацию инициатив Главы государства, озвученных в Послании. Документ предусматривает отказ от применения минимальной заработной платы в качестве налогового расчетного показателя. Кроме того, в Законе предусмотрены положения, направленные на стимулирование экспортёров для продажи валютной прибыли на внутреннем рынке. В целом, Закон способствует формированию благоприятной бизнес-среды и инвестиционного климата, нацелен на поддержку отечественных товаропроизводителей, а также облегчает уплату налогов и сборов для физических лиц и предпринимателей», - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы также ратифицировали два Соглашения по военной помощи соседним государствам – Законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Соглашения предусматривают разовую передачу кыргызской и таджикской стороне военного имущества, в частности боеприпасов и специального оборудования. В ходе заседания было отмечено, что передача военного имущества Кыргызстану и Таджикистану не повлияет на боевую готовность и обороноспособность Казахстана.

Также сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы».

«Ратифицированные сегодня Соглашения направлены на укрепление системы безопасности в Центральной Азии. Надеемся, что эти Законы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных взаимоотношений с соседними странами и развитию сотрудничества в сфере обороны», - отметил Маулен Ашимбаев, комментируя принятие Соглашений.