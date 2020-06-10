Поправки в Налоговый кодекс одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК в двух чтениях одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательные изменения предусматривают в основном меры по времени до конца текущего года с учетом проблем, с которыми столкнулись отдельные секторы экономики, отельные предприятия, а также наши сограждане. Первое - предлагается проведение дополнительной налоговой амнистии физических лиц по списанию суммы пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля текущего года, при условии оплаты недоимки по ним до 31 декабря 2020 года. Это касается налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства, за налоговый период до 1 января 2020 года. Налоговая амнистия освободит наших граждан от начисленные санкций, что улучшит их финансовую ситуацию», - сказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Альберт Рау.

Второе, по его словам – предлагается перенос срока оплаты налога на добавленную стоимость за второй и третий квартал текущего года на февраль 2021 года для национального оператора инфраструктуры КТЖ. Он подчеркнул, что данная поправка предлагается для снижения последствий остановки пассажирских перевозок, снижения грузооборота в целях повышения текущей ликвидности предприятия.

«Третье - за период с июня до конца 2020 года предлагается для предприятий горнодобывающего за исключением добычи углеводородов, горнометаллургического, металлургического комплекса, увеличение в пределах автовозврата НДС с 70 до 80%. До конца года будет 80% возвращаться. Перенос 33% авансовых платежей по КПН на первый квартал 2020 года. Освобождение от уплаты земельного налога для аэропортов, освобождение от уплаты НДС импорта запчастей для самолетов, освобождение субъектов, работающих в сфере воздушного пассажирского транспорта от НДС с роялти. В общем, на импорт всех программных продуктов и так далее. Вы знаете, что аэропорты и авиакомпании серьезно пострадали в этот период. Данные нормы предлагаются в целях высвобождения средств налогоплательщиков для восстановления экономического роста», - отметил депутат.

Кроме того, в рамках одобренных сегодня поправок предлагается:

- исключение сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, предприятий, осуществляющих международные автомобильные перевозки и грузов, с 1 июля до конца 2020 года. Поправка также вносится для поддержки отечественного автоперевозчика.

- освобождение от налогообложения доходов работников негосударственных СМИ - телевидения, печатных изданий.

- продление сроков предоставления документов, подтверждающих резидентство нерезидента за 2019 год налогового органа до 31 декабря 2020 года. Придание легитимности сканирования копиям документов, сформированных в период режима ЧП, для целей бухгалтерско-налогового учета.

- установление лицензионного сбора за право занятия микрофинансовой деятельностью, деятельностью на финансовом рынке, филиалов банков, страховых компаний. При этом предлагается исключить действующий регистрационный сбор.

- включение в обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять в Минфин сведения и документы в соответствии с правилами, о снятии наличных единиц с банковских счетов.







