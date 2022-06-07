Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей - итоговые данные ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК огласила итоги референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Казахстана, состоявшегося 5 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан, или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составляет абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.

Таким образом, по словам председателя Центральной комиссии референдума РК Нурлана Абдирова, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.

«Общее количество граждан Республики Казахстан, имеющих право на участие в референдуме, составило 11 734 642 человека. Количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 985 769, или 68,05 % от числа граждан, участвующих в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся», - сообщил Нурлан Абдиров.