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    Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей - итоговые данные ЦИК

    7 Июня 2022, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК огласила итоги референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Казахстана, состоявшегося 5 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ЦИК, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан, или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составляет абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.

    Таким образом, по словам председателя Центральной комиссии референдума РК Нурлана Абдирова, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.

    «Общее количество граждан Республики Казахстан, имеющих право на участие в референдуме, составило 11 734 642 человека. Количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 985 769, или 68,05 % от числа граждан, участвующих в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся», - сообщил Нурлан Абдиров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Политика ЦИК Референдум
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