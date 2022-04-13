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Поправки в Кодекс о недрах и недропользовании внесут в 2022 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Апреля 2022, 17:17
Поправки в Кодекс о недрах и недропользовании внесут в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно продления контрактов на недропользование и сохранения рабочих мест работников уранодобывающих предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Кодексе Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» предусмотрена глава 22 «Особенности предоставления и прекращения права недропользования на добычу урана», регулирующая добычу урана», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе .

Вместе с тем, по его словам, в рамках применения норм Кодекса на практике выявлен ряд недочетов в таких вопросах, как продление периода добычи урана и условия перехода с периода разведки на период добычи.

«Кроме того, в переходных положениях Кодекса отсутствует норма, предусматривающая продление периода добычи для контрактов, заключённых до введения в действие Кодекса. В настоящее время Министерством энергетики совместно с АО «НАК «Казатомпром» разработан соответствующий пакет поправок в Кодекс, принятие которого позволит решить социально-экономические вопросы, в том числе вопрос продления контрактов на недропользование по уранодобывающим предприятиям. Указанные поправки будут рассмотрены в рамках законотворческой деятельности Правительства в текущем году», - заключил Премьер.


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