Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Поправки в договор о противодействии отмыванию денег рассмотрят в Сенате Парламента РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Октября 2022, 16:08
Поправки в договор о противодействии отмыванию денег рассмотрят в Сенате Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 13 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

На заседании Палаты, которое состоится в предстоящий четверг, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Также депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».

Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.

В ходе заседания члены бюро также распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.


Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане