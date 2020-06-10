Поправки в Бюджетный кодекс РК внесут в ближайшее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бюджетный кодекс РК в самое ближайшее время будут внесены поправки. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас разработали специальный проект поправок в Бюджетный кодекс, и в самое ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Парламента. Сейчас как происходит: у нас по Бюджетному кодексу сначала определяются лимиты, затем утверждаются на следующем этапе стратегические планы госорганов. Мы хотим поменять эту практику - сначала определиться с приоритетами, с показателями конечных результатов, которые мы должны достигнуть, и под них выделить необходимые средства. И за них уже спрашивать», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в этих поправках будет внесена необходимость предоставления оценки экономического социального эффекта от бюджетных расходов, от инвестиционных проектов, от субсидий.

«На начальной стадии формирования бюджета. То есть одновременно с внесением бюджетной заявки администратор должен показать нам, какой эффект он ожидает. Затем после освоения средств мы уже будем сопоставлять результаты с изначально закладывавшимся эффектом, и будем делать оценку эффективности. Кроме того, в поправках также мы предлагаем внести возможность открытия специальных счетов для операторов госпрограмм в казначействе. Чтобы субсидии получателям мер господдержки шли непосредственно с казначейских счетов, чтобы мы видели эти деньги, и эта информация должна стекаться в систему Минфина, над этим мы работаем», - отметил первый заместитель Премьер-министра.

«Чтобы все получатели мер господдержки и мы видели, какие меры господдержки они получили, и будем сравнивать с данными по налогам, по рабочим местам. Если есть эффект - значит, субсидия работает, мера работает. Если эффекта нет - значит, надо либо менять получателя, либо менять меру господдержки как неэффективную. Такие меры мы предлагаем. Методика оценки эффективности разработана, сейчас она апробируется на расходах Дорожной карты бизнеса. И как только поправки в Бюджетный кодекс примем, она будет утверждена», - заключил А. Смаилов.



