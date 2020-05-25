Поправки придадут более инклюзивный и сбалансированный характер выборным органам - Жанна Каримова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесение изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и Закон Республики Казахстан «О политических партиях» – серьезный шаг в области реформирования действующей политической системы, считает руководитель отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова, передает МИА «Казинформ».

«В целях развития партийного плюрализма, формирования института оппозиции и снижения административных барьеров при регистрации политических партий законы предусматривают снижение требований по количеству участников с 40 тысяч до 20 тысяч человек. Кроме того, предусматривается обязательная квота в 30% для женщин и молодежи в избирательных партийных списках, что позволит расширить их участие в процессе принятия политических решений.

Представленность молодых в законодательном и местном представительном органах власти является важным показателем активной вовлеченности молодежи в процесс принятия решения и ее включенности в систему государственного управления. По данным Национального доклада о молодежи Казахстана за 2018 год, отмечается тренд на снижение представленности депутатов в возрасте до 29 лет в областных маслихатах и маслихатах городов республиканского значения. Так, если в 2017 году общее число молодых депутатов по Казахстану составляло 122 человека, то по итогам первого полугодия 2018 года данная цифра сократилась до 96.

Что касается показателей политического участия женщин, то доля мест, занимаемых женщинами в Парламенте РК, составляет 21,7% (Мажилис – 25,9%, 27 мест из 104; Сенат – 12,5%, 6 мест из 48). На уровне Маслихатов доля женщин составляет 22,19% (областные – 15,72%, городские – 22,82%, районные – 23,70%).

В целом, политика квотирования является достаточно широко распространенной международной практикой. Специальные партийные квоты применяются в странах Европы и наиболее распространены в Германии, Норвегии, Франции и Бельгии, где данные нормы закреплены законодательно. Вместе с тем, следует отметить, что полемика вокруг политики квотирования, как механизма «позитивной дискриминации», сохраняется и сегодня. Однако, учитывая невысокие показатели участия молодежи и женщин в процессе принятия политических решений, введение квоты в 30% в нашей стране позволит стимулировать участие женщин и молодежи в общественно-политических процессах.

Предусмотренные в законах меры в совокупности направлены на переформатирование общественно-политического пространства, повышение конкуренции в партийном поле, придание более инклюзивного, сбалансированного характера выборным органам».