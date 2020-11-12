Поправки о налоговых преференциях для инвесторов приняли в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы внесли изменения в Налоговый кодекс, которые сделают Казахстан более привлекательным для инвесторов. Депутаты предложили ввести «нулевую ставку» для инвесторов, готовых вкладывать и развивать приоритетные отрасли экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В зависимости от объема, срока инвестиций и места работы инвесторы будут освобождены от корпоративного подоходного налога, земельного налога, НДС и налога на имущество на срок до 10 лет. Этот шаг необходим для привлечения инвесторов в экономику страны и реализации новых проектов в такой сложный период. Эти изменения сенаторы предложили в рамках поручения Президента страны», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Сразу на 100% инвесторам снизили подоходный, имущественный и земельный налоги. Если проект реализуется на территории одной из специальных экономических зон, тогда предприятие освободят ещё и от уплаты НДС.

Такие беспрецедентные условия, по мнению депутатов Сената, позволят в сложный для отечественной экономики период, начать новые производства, способные выпускать востребованные на рынке виды товаров, в том числе и на экспорт. «Нулевая ставка» по налогам начнёт действовать в рамках нового инструмента – Стратегического инвестиционного соглашения, которое будут заключать между Правительством и инвесторами для фиксации всех договорённостей.

«В нынешних условиях наблюдается конкуренция за инвестиции в мире, что требует принятия активных мер по реализации новых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, а также дальнейшему улучшению инвестиционного климата. Необходимо внедрение новых инструментов привлечения иностранного капитала», - отметил сенатор Сагындык Лукпанов.

В случае досрочного прекращения действия соглашения преференции по налогам и гарантия стабильности налогового законодательства Республики Казахстан аннулируются с даты его заключения.

Также стоит отметить, что инвестиционное соглашение не распространяется на недропользователей и производителей подакцизных товаров.