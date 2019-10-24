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Пополняют ряды безработных: Бердибек Сапарбаев о выпускниках колледжей

24 Октября 2019 16:55
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Пополняют ряды безработных: Бердибек Сапарбаев о выпускниках колледжей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым прибыла в Шымкент, передает МИА «Казинформ».

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В состав группы вошли министры труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, здравоохранения Елжан Биртанов, образования и науки Асхат Аймагамбетов, вице-министры культуры и спорта Уркен Бисакаев, информации и общественного развития Данияр Есин.

Основная цель поездки - разъяснение приоритетных направлений Послания Главы государства народу Казахстана.

Рабочая поездка членов Правительства началась с посещения средней школы N65, где прошла встреча с педагогической общественностью, ветеранами и работниками сферы образования.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения качества образования, улучшения материально-технической базы, повышения статуса и материального обеспечения педагогов и другие актуальные проблемы.

В своем выступлении вице-премьер отметил, что руководством страны оказывается значительная поддержка развитию социальной сферы.

«Мы должны воспитать образованное поколение. Елбасы и Главой государства уделяется этому вопросу особое внимание. Проект Закона «О статусе педагога» находится на рассмотрении в Парламенте. Права учителей будут защищены», - сказал он.

Вице-премьер указал на необходимость усиления духовно-нравственного воспитания молодежи, вовлечения их во внешкольные занятия.

«Почему у нас растет количество правонарушений и суицидов среди молодежи? Потому что детям после школы нечем заняться. Пока родители работают, ребенок предоставлен сам себе. Нужно, чтобы дети были вовлечены в кружки и секции, занимались спортом и искусством. У нас построено достаточно социальных объектов, нужно обеспечить их максимальную загрузку, в том числе в вечернее время и выходные дни. Соответствующую работу мы проводим. Тогда наши дети будут воспитанными и здоровыми, не будут совершать правонарушения», - отметил Сапарбаев.

Также вице-премьер раскритиковал работу колледжей.

«Ежегодно колледжи выпускают тысячи человек, которые в плановом порядке пополняют ряды безработных. Все потому, что руководство колледжей не следит за тем, кого обучают, как обучают. Несколько лет назад мы ввели практику, чтобы трудоустройство каждого выпускника подкреплялось справкой о пенсионных отчислениях, но и тут нашли лазейку. Устраиваются на месяц-два, отчисления прошли, принесли бумагу, и все. Всё потому, что колледжи обучают по невостребованным специальностям, низкое качество образования. Поэтому у нас дефицит кадров», - подчеркнул Сапарбаев.

Кроме того, в акимате Шымкента вице-премьер провел совещание по вопросам социально-трудовой сферы и внедрения обязательного социального медицинского страхования.





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Ключевые слова: Образование,
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