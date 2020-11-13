Пополнение запаса угля на складах ТЭЦ и ГРЭС идет на системной основе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» функционирует штаб по перевозке угля, который оперативно решает вопросы обеспечения населения коммунально-бытовым углём, передает МИА «Казинформ».

Штаб ведет ежесуточный контроль по обеспечению заявок грузоотправителей, выполнению оборота и сокращению простоев вагонов под грузовыми операциями. Одна из главных задач оперативного Штаба - ежесуточный мониторинг запаса твердого топлива на складах ТЭЦ и ГРЭС.

В данный момент по Казахстану на складах ТЭЦ и ГРЭС сформирован заблаговременный запас топлива, превышающий нормативы, установленные Министерством энергетики Республики Казахстан.

Однако на Аксуской ГРЭС и Усть-Каменогорской ТЭЦ наблюдалось отсутствие необходимого объема угля. В результате налаженной системной работы Штабом и грузоотправителями приняты меры по увеличению объема накопления угля на складах данных предприятий.

Благодаря совместным действиям с грузоотправителями и правильно выстроенной позиции, план погрузки в адрес Усть-Каменогорской ТЭЦ выполнен на 140%. В результате принятых мер в течение 10 суток ситуация на Аксуской ГРЭС была решена: запасов угля достаточно для беспрерывной работы.

Еженедельно в онлайн-режиме проходят заседания оперативного Штаба ҚТЖ с участием представителей угольных разрезов, отделений дорог, заинтересованных госструктур. Все вопросы оперативно решаются в рабочем порядке.

В октябре текущего года в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 года по сети АО «НК «ҚТЖ» погружено 9,7 млн тонн каменного угля, что на 2% выше аналогичного показателя прошлого года. Внутри страны перевезено железнодорожным транспортом 7 млн тонн твердого топлива, рост составил 4%.

В настоящее время общий парк всех собственников Казахстана насчитывает около 60 тысяч полувагонов, из которых практически каждый второй задействован в перевозке каменного угля.