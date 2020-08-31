Пополнение Десантно-штурмовых войск РК приняло присягу
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодое пополнение Десантно-штурмовых войск приведено к военной присяге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В воинских частях Алматинского, Талдыкорганского, Сарыозекского, Жаркентского и Капшагайского гарнизонов клятву на верность Родине произнесли более 1300 военнослужащих срочной службы.
Родители новобранцев не смогли присутствовать на торжественных мероприятиях, но с ними была организована связь в онлайн режиме.
Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров отметил лучших солдат, которые со дня прибытия за месяц показали себя с лучшей стороны, позвонил и поздравил их родителей с важным событие для их сыновей. Он поблагодарил их за воспитание таких защитников Родины.
В ходе торжественной церемонии были продемонстрированы показательные выступления по рукопашному бою, военнослужащие прошагали торжественным маршем.
«Для меня большая честь принять присягу именно в канун Дня Конституции. Я могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины», - сказал рядовой Султан Муканов.
Командующий Десантно-штурмовыми войсками обратился к воинам-десантникам с напутствиями и пожеланиями.
«Сегодня, вы даете клятву на верность Родине, своему народу и его избранному Президенту. В течение года службы, вы пройдете полный курс обучения. Я желаю вам нести службу по чести, пусть дни и ночи в рядах наших Десантно-штурмовых войск остаются в памяти только хорошими воспоминаниями», - сказал он.
Во время курса молодого бойца, который проходил на протяжении месяца, военнослужащие срочной службы молодого пополнения изучили тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, выполнили практические стрельбы, преодолели испытание «обкатка танком».
После принятия присяги в составе своих подразделений воины-десантники будут заниматься боевой и воздушно-десантной подготовкой.
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