Попытка побега: в Алматы угонщик мопеда протащил полицейского на несколько метров

Инцидент произошел днем. В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных лиц в мотоциклетных шлемах украли мопед, припаркованный во дворе одного из домов по проспекту Толе би.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативного прочесывания близлежащей территории старший лейтенант полиции Елдар Токташев, оперуполномоченный отдела полиции при УП Алмалинского района, заметил схожих по приметам подозреваемых.

– Из-за затрудненного движения на дороге полицейский начал преследование преступников в пешем порядке. Несмотря на неоднократные требования остановиться, один из подозреваемых попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения, – сообщили в полиции Алматы.

Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции смог задержать подозреваемого. Установлено, что тот причастен как минимум к четырем эпизодам краж мопедов на территории города.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в начале года пассажирский автобус угнали в Алматы.