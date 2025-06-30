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    14:34, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Попытка побега: в Алматы угонщик мопеда протащил полицейского на несколько метров

    В Алматы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж мопедов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мопеды, доставка, дорога
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Инцидент произошел днем. В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных лиц в мотоциклетных шлемах украли мопед, припаркованный во дворе одного из домов по проспекту Толе би.

    На место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативного прочесывания близлежащей территории старший лейтенант полиции Елдар Токташев, оперуполномоченный отдела полиции при УП Алмалинского района, заметил схожих по приметам подозреваемых.

    – Из-за затрудненного движения на дороге полицейский начал преследование преступников в пешем порядке. Несмотря на неоднократные требования остановиться, один из подозреваемых попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения, – сообщили в полиции Алматы.

    Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции смог задержать подозреваемого. Установлено, что тот причастен как минимум к четырем эпизодам краж мопедов на территории города.

    В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу.
    Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

    Напомним, в начале года пассажирский автобус угнали в Алматы.

    Теги:
    Угон Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Видео Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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