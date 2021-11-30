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Попечительский совет «Фонда Отандастар» представлен в новом составе

30 Ноября 2021 20:32
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Попечительский совет «Фонда Отандастар» представлен в новом составе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Попечительского совета некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

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В заседании совета приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, депутаты Мажилиса Парламента РК и другие члены Попечительского совета НАО «Фонд Отандастар».

На повестке дня заседания совета были рассмотрены вопросы о работе Общества по выполнению государственного задания и о поставленных задачах.

По итогам заседания Совета государственным секретарем даны соответствующие поручения руководителям компетентных государственных органов по активизации работы Общества.

Кроме того, был представлен новый состав Попечительского совета общества «Фонд Отандастар», председателем которого был избран Государственный секретарь РК Кушербаев К.Е., а также первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Абаев Д.А. и аместитель Премьер-Министра РК Тугжанов Е.Л.



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