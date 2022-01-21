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Попечительский совет фонда «Қазақстан халқына» высказался против принуждения к перечислению денег

21 Января 2022 10:30
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Попечительский совет фонда «Қазақстан халқына» высказался против принуждения к перечислению денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое организационное заседание Попечительсткого совета фонда «Қазақстан халқына» состоялось 20 января. На заседании были обсуждены концептуальные вопросы деятельности благотворительного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Қазақстан халқына».

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Сообщается, что члены Попечительского совета уделили основное внимание механизмам взаимодействия фонда с населением, тому, каким образом казахстанцы будут обращаться в фонд, оставлять заявки.

«Фонд должен также определиться с форматом сотрудничества с благотворительными организациями, государственными органами и другими организациями, задействованными в оказании благотворительной помощи. Предпочтительно, чтобы основным инструментом взаимодействия стал электронный портал Фонда», - говорится в сообщении.

Для принятия оптимального решения создана рабочая группа, которой будет разработана Концепция деятельности Фонда «Қазақстан халқына».

Кроме того, члены Попечительского совета выразили свое мнение относительно возможных случаев принуждения работников, прежде всего, государственных служащих, сотрудников бюджетной сферы, к перечислению однодневной заработной платы. Члены Попечительского совета выразили категорическое несогласие с данной практикой.

«Мы обращаемся ко всем казахстанцам и еще раз акцентируем внимание, что Фонд «Қазақстан халқына» формируется исключительно из добровольных пожертвований физических и юридических лиц. И мы выражаем благодарность казахстанцам и организациям, которые уже внесли свой вклад в Фонд и со своей стороны гарантируем, что помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается», - отметили члены Попечительского совета.

Напомним, что за период с 16 по 19 января 2022 года (включительно) в Общественный фонд поступило 29,3 млн тенге от 16 167 казахстанцев. От 75 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 19,2 млрд тенге.




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#Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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