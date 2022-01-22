Попечительский совет фонда «Қазақстан Халқына» не будет получать зарплату - Болат Жамишев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев заявил о том, что попечительский совет фонда не будет получать зарплату, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Попечительский совет не будет получать никакую зарплату. Все члены попечительского совета работают на общественных началах. Нам предстоит более четко разработать эти механизмы», - рассказал Болат Жамишев в ходе брифинга в СЦК.
«Уже в рамках рабочей группы состоялись встречи, обсуждения этих вопросов с представителями благотворительных организаций, они говорят о том, что нужно осторожно подходить к выбору партнеров, то есть, по сути, необходимо работать с теми партнерами, которые имеют опыт и подтвердили свою репутацию. Мы это тоже учтём», - объяснил Болат Жамишев, отмечая работу благотворительных организаций.
Ранее он заявил, что фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи.
Ранее Болат Жамишев сообщил, что фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.
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