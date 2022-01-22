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Попечительский совет фонда «Қазақстан Халқына» не будет получать зарплату - Болат Жамишев

22 Января 2022 13:37
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Попечительский совет фонда «Қазақстан Халқына» не будет получать зарплату - Болат Жамишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев заявил о том, что попечительский совет фонда не будет получать зарплату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Попечительский совет не будет получать никакую зарплату. Все члены попечительского совета работают на общественных началах. Нам предстоит более четко разработать эти механизмы», - рассказал Болат Жамишев в ходе брифинга в СЦК.

«Уже в рамках рабочей группы состоялись встречи, обсуждения этих вопросов с представителями благотворительных организаций, они говорят о том, что нужно осторожно подходить к выбору партнеров, то есть, по сути, необходимо работать с теми партнерами, которые имеют опыт и подтвердили свою репутацию. Мы это тоже учтём», - объяснил Болат Жамишев, отмечая работу благотворительных организаций.

Ранее он заявил, что фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи.

Ранее Болат Жамишев сообщил, что фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.



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#Благотворительность   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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