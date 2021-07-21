Попечительский совет БФ «Халык» подвел итоги июльской акции «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Халык» подвел итоги очередной благотворительной акции «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ», прошедшей в июле 2021 г.: по всему Казахстану 20 000 семей были обеспечены необходимыми продуктовыми наборами общим весом свыше 1 млн кг. Общая сумма оказанной помощи превысила 500 млн тенге. Продуктовые корзины получали нуждающиеся семьи, которым Фонд ранее уже оказывал помощь.

Акция «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ» — это социальнозначимая благотворительная инициатива, в рамках которой по всем регионам страны системно оказывается продуктовая помощь для малообеспеченных, многодетных, а также семьям с детьми с особыми потребностями. Мы стремимся творить добрые дела, изменяя жизнь наших соотечественников к лучшему. Регулярно поддерживая нуждающихся граждан продуктами питания, Благотворительный Фонд «Халык» дает людям возможность направить их средства на другие неотложные нужды своих детей и семей.

Распределение продуктовых корзин осуществлялось волонтерами адресно, согласно спискам, предоставленным региональными акиматами.

Уже сложилась добрая традиция, по которой акцию «Ел тірегі - Елбасы» поддержали известные бизнесмены и компании нашей страны: Кайрат Боранбаев - холдинг «Алмалы», Диас Сулейменов, Кенес Ракишев, благотворительный фонд «AYALA», холдинг «Eurasian Resourses Group» и корпорация «Казахмыс».

«Мы подвели итоги июльской широкомасштабной акции, благодаря которой нам удалось помочь 20 000 семьям! Выражаем всем участникам акции «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ» признательность за ваш вклад и оказанную помощь! Фонд «Халык» от всей души благодарит за поддержку благотворителей. В акции фонда «Халык» проявилась настоящая сила единства и сплоченность казахстанцев! Отдельное спасибо хотим сказать волонтерам, в очередной раз поддержавшим инициативу Фонда. Общими усилиями строится наш общий мир – мир, который с каждым днем становится чуточку добрее и лучше! Давайте и дальше будем сообща творить добро, ведь только все вместе, сплотившись, мы поможем друг другу!» - говорится в обращении председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.