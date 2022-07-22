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Попавшую в город цаплю спасали в Атырау
22 Июля 2022 15:10

Попавшую в город цаплю спасали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Обнаруженную в одном из микрорайонов города цаплю спасали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, по каким-то причинам цапля оказалась в одном из микрорайонов города. Наблюдали за ней несколько дней. Чтобы спасти птицу, одна из жительниц микрорайона забрала ее домой и через социальные сети задала вопрос: что теперь делать? Прочитавшие пост волонтеры связались с инспекцией.

«Наши инспекторы выпустили цаплю в канал, который находится за городом. Там обитают перелетные птицы. В этот период у птиц происходит период линьки, когда они не летают или летают плохо. При наружном осмотре следов повреждений или каких-либо открытых ран у цапли не нашли. На канале достаточно еды. Так что, как только птица сможет летать, она переберется в то место, где жила», - сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.


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Автор:
Корреспондент
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