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вчера 22:40
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вчера 22:24
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вчера 20:04
Попавшую под колеса авто косулю спасают в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске спасают дикую косулю, которая попала под колеса автомобиля, передает МИА «Казинформ».
Инцидент произошел на днях на одной из улиц областного центра. Раненное животное было доставлено в ветлечебницу, где ей сделали операцию.
«На данный момент животное находится в стационарном отделении под постоянным контролем врачей. Помимо тяжелейших травм угроза жизни существует еще и потому, что животное несколько дней голодало. Голод у травоядных вызывает колики, а это для них смертельно», - сообщили в ветлечебнице.
Отметим, что местный общественник Сергей Бердников объявил акцию по спасению дикой косули. На нее откликнулись неравнодушные горожане. На лечение животного уже собрано 250 тысяч тенге.
К слову, сейчас животное снабжено всем необходимым. Косулю сейчас откармливают ягодами, чтобы она побыстрее поправилась.
Напомним, что дикая косуля забрела в Усть-Каменогорск еще на прошлой неделе. Все это время она бегала по улицам, пока ее на днях не сбил автомобиль.
Фото: Ветлечебница «Zoovita»
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