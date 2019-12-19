Попавшую под колеса авто косулю спасают в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске спасают дикую косулю, которая попала под колеса автомобиля, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел на днях на одной из улиц областного центра. Раненное животное было доставлено в ветлечебницу, где ей сделали операцию.

«На данный момент животное находится в стационарном отделении под постоянным контролем врачей. Помимо тяжелейших травм угроза жизни существует еще и потому, что животное несколько дней голодало. Голод у травоядных вызывает колики, а это для них смертельно», - сообщили в ветлечебнице.

Отметим, что местный общественник Сергей Бердников объявил акцию по спасению дикой косули. На нее откликнулись неравнодушные горожане. На лечение животного уже собрано 250 тысяч тенге.

К слову, сейчас животное снабжено всем необходимым. Косулю сейчас откармливают ягодами, чтобы она побыстрее поправилась.

Напомним, что дикая косуля забрела в Усть-Каменогорск еще на прошлой неделе. Все это время она бегала по улицам, пока ее на днях не сбил автомобиль.

Фото: Ветлечебница «Zoovita»