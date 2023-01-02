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Попавший в турбулентность самолет перевозил 134 пассажира - Air Astana

2 Января 2023, 19:43
Попавший в турбулентность самолет перевозил 134 пассажира - Air Astana

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Air Astana сообщила дополнительные подробности по ситуации с сильной турбулентностью на борту самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиаперевозчика.

Инцидент произошёл сегодня, 2 января, во время выполнения рейса KC128 по маршруту Ташкент-Алматы. На борту самолёта Airbus A321 было 134 пассажира и один младенец, а также 9 членов экипажа. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.

Как сообщал ранее корреспондент МИА «Казинформ», врачи Алматы оценили состояние пострадавших пассажиров.

За медицинской помощь обратились 2 пассажирки, которые в данный момент проходят обследование в одной из больниц города Алматы. Согласно предварительной информации врачей, переломов не зафиксировано.

Сотрудники авиакомпании Air Astana находятся в больнице для оказания содействия и помощи пассажирам.


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