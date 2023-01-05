Попавший под амнистию 461 человек трудоустроен – вице-премьер

5 Января 2023, 17:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После январских событий трудоустроен 461 гражданин, попавший под амнистию. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество лиц, попавших под амнистию по Республике Казахстан – 1095. На сегодняшний день трудоустроен 461 человек. По остальным гражданам работа продолжается»,- сообщил вице-премьер, обращаясь к депутатам Мажилиса.

Он также отметил, что государством принимаются комплексные мероприятия для поддержки молодежи. Так, в 2022 году был принят закон «О государственной молодежной политике». В рамках данного закона возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет. В результате, ранее в категорию молодежи входили 3 млн 700 тысяч человек, сейчас ее численность составила 5 млн 700 человек.

«Во время январских событий сильно пострадал город Алматы. Акиматом города был принят комплексный план специально для молодежи. План предусматривает обучение молодежи, трудоустройство безработной молодежи, повышение квалификации и обеспечение жильем. Такой план был принят во всех регионах. В отношении молодежи ежегодно проводится системная работа. Он находится под контролем Правительства», - сказал Алтай Кульгинов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.