Попавших в соленое озеро лебедей спасли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области спасли попавших в соленое озеро лебедей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восемь птиц приземлились в озеро с практически с жидким соляным раствором около месторождения Кошкар. Перья лебедей пропитались солью, и они не смогли взлететь. Спасли лебедей увидевшие их сотрудники буровой компании «КМГ Бурение». Начальник инспекции лесного хозяйства и животного мира по Атырауской области Нурлан Имангалиев, с которым связались нефтяники, сказал, что лучшим решением будет доставить их в водоём с пресной водой, где они смоют с себя соль и вернутся в естественную среду обитания. Была организована транспортировка лебедей до реки Вечером птиц выпустили в пресную воду», - сообщила руководитель пресс-службы АО «Эмбамунайгаз» Лаура Сулейменова.