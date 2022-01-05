+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Попавших в снежный перемет пассажиров микроавтобуса спасли в ВКО

5 Января 2022 15:44
Поделиться:
Попавших в снежный перемет пассажиров микроавтобуса спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пассажиров микроавтобуса, попавшего в снежный перемет, спасли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы
14-летняя девочка спасла младшую сестру при пожаре в СКО Беспорядки в Алматы: названо число пострадавших Как работает международный аэропорт Алматы

«4 января в 22:15 на проселочной дороге в Уланском районе в снежный перемет попал микроавтобус «Mazda» , в котором находились 7 человек. Сотрудники службы пожаротушения оперативно прибыли на высокопроходимой технике и отбуксировали микроавтобус на очищенный участок автодороги. Водитель и пассажиры «Mazda» в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что в области было объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 января в связи с низовой метелью.

ДЧС ВКО напоминает, при получении штормового предупреждения если есть возможность, лучше отказаться от дальних поездок. Если же выезд необходим - хорошенько подготовьтесь к такой дороге. Возьмите с собой трос, лопату, скребок для очистки стекол, запас топлива, свечи, теплые вещи, телефон, заряженный PowerBank, фонарь, запас еды, термос с горячим чаем, яркую ткань.

Перед самым выездом уточните прогноз погоды и дорожную обстановку – это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен».


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Спасение  
Поделиться:
Новости по теме
Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы
14-летняя девочка спасла младшую сестру при пожаре в СКО
Беспорядки в Алматы: названо число пострадавших
Как работает международный аэропорт Алматы
Популярное
1 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
2 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
3 Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
4 Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
5 Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
6 Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Читайте также
Снег и низовую метель прогнозируют в Казахстане 6-8 января
Алматы накрыл густой туман
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив