Попавших в снежный перемет пассажиров микроавтобуса спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пассажиров микроавтобуса, попавшего в снежный перемет, спасли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«4 января в 22:15 на проселочной дороге в Уланском районе в снежный перемет попал микроавтобус «Mazda» , в котором находились 7 человек. Сотрудники службы пожаротушения оперативно прибыли на высокопроходимой технике и отбуксировали микроавтобус на очищенный участок автодороги. Водитель и пассажиры «Mazda» в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что в области было объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 января в связи с низовой метелью.

ДЧС ВКО напоминает, при получении штормового предупреждения если есть возможность, лучше отказаться от дальних поездок. Если же выезд необходим - хорошенько подготовьтесь к такой дороге. Возьмите с собой трос, лопату, скребок для очистки стекол, запас топлива, свечи, теплые вещи, телефон, заряженный PowerBank, фонарь, запас еды, термос с горячим чаем, яркую ткань.

Перед самым выездом уточните прогноз погоды и дорожную обстановку – это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен».