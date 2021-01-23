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    19:08, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Попавших в шторм рыбаков спасли в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС Алматинской области эвакуировали на берег Капшагая четырёх рыбаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 января спасателями Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона ДЧС Алматинской области во время патрулирования была оказана помощь четырём любителям подледной рыбалки, которые находились в штормовую погоду на льду, в трёх километрах от берега.

    Мужчины 1956, 1976, 1977 и 1985 годов рождения (проживающие в г.Капшагай и г.Алматы), из-за сильного ветра не смогли вернуться на берег», - сообщили в ДЧС области.
    Спасатели с помощью судна на воздушной подушке эвакуировали граждан на берег.
    ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды, соблюдать меры предосторожности, при штурмовой погоде не выезжать в дальнюю дорогу и не выходить на лед.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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