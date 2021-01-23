Попавших в шторм рыбаков спасли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС Алматинской области эвакуировали на берег Капшагая четырёх рыбаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 января спасателями Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона ДЧС Алматинской области во время патрулирования была оказана помощь четырём любителям подледной рыбалки, которые находились в штормовую погоду на льду, в трёх километрах от берега.

Мужчины 1956, 1976, 1977 и 1985 годов рождения (проживающие в г.Капшагай и г.Алматы), из-за сильного ветра не смогли вернуться на берег», - сообщили в ДЧС области.Спасатели с помощью судна на воздушной подушке эвакуировали граждан на берег.ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды, соблюдать меры предосторожности, при штурмовой погоде не выезжать в дальнюю дорогу и не выходить на лед.